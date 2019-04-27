السودان.. المجلس العسكري ينفي الإفراج عن رموز النظام السابق

نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، الجمعة، الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
وفي تصريحات صحفية، أكد الفريق كباشي وجود نائبي الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن في السجن.
وأضاف أن الزبير أحمد الحسن، الذي كان يتولى زعامة ما يعرف بـ”الحركة الإسلامية” التي شكلت غطاءً لنظام البشير،يخضع حاليا للإقامة الجبرية.
وقال إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.
ويقبع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في سجن “كوبر” بمدينة الخرطوم بحري، الذي يعتبر الأكثر تحصينا في البلاد، ويضم 14 قسما من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر للمعتقلين السياسيين.
وذكرت تقارير صحفية أن صحة الرئيس المعزول “في تدهور”، خاصة أنه يعاني من “عدة أمراض” مما يتطلب وجوده خارج السجن.
سكاي نيوز عربية