المجلس العسكري ينفي توقف صادرات نفط جنوب السودان









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أعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، السبت، أن صادرات البترول من دولة جنوب السودان تنساب بصورة طبيعية عبر الأراضي السودانية.

ونفى الفريق كباشي في بيان ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توقف صادرات بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية.

وتنتج دولة جنوب السودان حاليا نحو 135 ألف برميل نفط يوميا، ويجري شحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان.

وتصدر هذه الكميات إلى الأسواق العالمية عبر ميناء بورسودان المطل على البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، نشرت صحف سودانية أنباء عن توقف تصدير النفط من الجنوب، ناقلة الخبر عن مصدر في جنوب السودان.

من جانبه، أشار اللواء إبراهيم جابر إبراهيم عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس العسكري إلى التزام بلاده القاطع بانسياب صادرات النفط وأنه لا عقبات تواجه ذلك.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، حين بلغ الإنتاج مستوى ذروة عند 350 ألف برميل يوميا، لكن بعد ذلك بعامين انزلقت الدولة الوليدة في حرب أهلية، وعندما بدأ القتال، كان الإنتاج يبلغ نحو 245 ألف برميل يوميا، وانخفض هذا الرقم تدريجيا.

سكاي نيوز