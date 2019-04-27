المجلس العسكري ينفي اطلاق سراح رموز النظام المخلوع









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نفى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الجمعة ما تردد ونشر في بعض وسائل الاعلام حول اطلاق سراح بعض رموز النظام المخلوع.

وأكد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي بحسب وكالة السودان للأنباء – ان رموز النظام السابق قيد الاعتقال وان السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية

وفيما يلينص نص التعميم الصحفي:-

“نفي الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق وأكد وجود عثمان محمد يوسف كبر و حسبو محمد عبدالرحمن في السجن و الزبير إحمد الحسن في الإقامة الجبرية والسلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية”.

كوش نيوز