أردوغان: جهات تعمل على “ابتلاع” السودان









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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السودان تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنه تم تقسيمه أولاً من قبل جهات، وأنها الآن تحاول ابتلاعه، وأكد أن بلاده ستواصل دعم أشقائها في السودان.

ونبه أردوغان في كلمة خلال الاجتماع التشاوري لحزبه في أنقرة تعليقاً على عدد من الملفات الإقليمية إلى أن السودان يعدّ بمثابة القلب لإفريقيا، وأن ليبيا تعد مسرحاً لـ”سيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة، كما نأمل بتشكل حكومة جزائرية تستمد قوتها من شعبها في أقرب وقت”.

وقال الرئيس التركي إن المنطقة تحولت إلى برميل بارود، بسبب ممارسات إسرائيل التي لا تعترف بالحقوق والقوانين والأخلاق، وأضاف: “مرتفعات الجولان لسوريا وليست لإسرائيل التي هي كيان محتل”.

وأكد أردوغان أن السودان يعد بمثابة “القلب لإفريقيا، حيث تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية”. وشدّد الرئيس التركي على الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط إفريقيا. وأعرب عن أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها.

صحيفة السوداني