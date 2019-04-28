الطريفي:خطوات الاصلاح ماضية









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ناشد اللواء الركن حيدر علي الطريفي والى ولاية النيل الابيض ائمة المساجد والدعاة دعوة المواطنين للهدوء وضبط النفس ومساعدة حكومة الولاية للاضطلاع بدورها ومهامها وأردف ” الطريفي ” ان حرية التعبير مكفولة لكن بصورة سليمة وانه لا داعي للتخريب . جاء ذلك لدي مخاطبته برئاسة هيئة الاوقاف الاسلامية بالولاية بكوستي صباح اليوم النفرة الثانية للائمة والمؤذنين التي نظمتها هيئة الأوقاف الاسلامية لتوزيع كيس الصائم لشهر رمضان الكريم للائمة والمؤذنين بالولاية.

واكد والي النيل الابيض ان خطوات الاصلاح ماضية بالتدريج وزاد ان الوالي لا يملك عصى موسي لاصلاح ٣٠ عاما في ٣٠ يوما ، وامتدح الدور الكبير للائمة والدعاة في توصيل الرسائل التي تسهم في الاستقرار والهدوء ، كما اشاد بالبرامج التي تنفذها هيئة الأوقاف الاسلامية لتحقيق قيم التكافل والتراحم .

من جهته أكد الاستاذ يحيى ابراهيم آدم المدير العام لوزارة التربية والتوجيه أن ائمة المساجد والمؤذنين يستحقون اكثر من ذلك لانهم ظلوا مرابطين بالمساجد من اجل الدعوة وإعلاء كلمة لا إله إلا الله .

في ذات السياق اوضح الاستاذ كمال احمد محمد عبدالله مدير هيئة الأوقاف الإسلامية بالولاية ان برنامج كيس الصائم لشهر رمضان يستهدف ٣٥٠٠ امام ومؤذن بالولاية بتكلفة قدرها مليون وسبعمائة واحد وسبعين الف جنيه ، وقال إن الهيئة سيكون لها ارتباط وثيق بالمساجد والائمة والمؤذنين ، ووعد بتمليك الائمة والمؤذنين مشروعات انتاجية.

سونا