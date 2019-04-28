إطلاق سراح (29) نزيلاً بسجن نيالا

أطلقت السلطات بولاية جنوب دارفور سراح (29) نزيلاً بسجون الولاية، بتكلفة بلغت (942360) جنيهاً من ديوان الزكاة، ضمن نفرة المنفقين، تحت شعار (من فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).
وأشاد والي جنوب دارفور المكلف، اللواء ركن هاشم خالد محمود، بديوان الزكاة والمنفقين، مشيراً إلى أن السجن إصلاح وتهذيب للنفس، داعياً الذين أطلق سراحهم إلى الابتعاد عما يتسبب فى دخول المرء إلى السجن، مطالباً بترك الشحناء والبغضاء، والابتعاد عن المشاكل، وعكس الوجه المشرق للولاية .
من جانبه، قال أمين ديوان الزكاة بالولاية، يحيى أحمد القمراوي، يوم الأحد، لدى مخاطبته الاحتفال بإطلاق النزلاء، “إنهم رصدوا مليوني جنيه للغارمين، لكن وجدنا أن 29 شخصاً انطبقت عليهم الضوابط الشرعية الخاصة بالغارمين”.
ووعد بأن ينفذ البرنامج كل ثلاثة أشهر، بدلا من أن يكون موسمياً. وقال القمراوي إن الجديد في البرنامج أننا قمنا بتسليم كل شخص أطلق سراحه مبلغ (5) آلاف جنيه.
شبكة الشروق