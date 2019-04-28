والي الخرطوم يثمن دور الشباب في التغيير









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في إطار زياراته التفقدية للوزارات والمجالس العليا والمحليات بولاية الخرطوم قام والي ولاية الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ محمد مصطفى قسم الله ومكتبه التنفيذي بزيارة للمجلس الأعلى للاستراتيجية بولاية الخرطوم للوقوف على سير العمل وتلقى تنويرا ضافيا عن مهام وإختصاصات المجلس.

وعبر الوالي في كلمته عن سعادته بالزيارة، موضحا اهتمامهم بالاستراتيجية باعتبارها هي التي توفرالدعم لمتخذي القرار في الولاية وتطرق لمركز المعلومات واهميته للمنظومة الاستراتيجية.

واكد الاعتماد على الاستراتيجية في حل كل مشاكل الولاية ودعا للاستفادة من جلسات العصف الذهني في تبصير متخذي القرار.

وثمن الوالي دور الشباب في التغيير، مشيدا بالكوادر الشابة العاملة في الاستراتيجية، موضحا اهمية تنسيق الجهود بين مجلس الولاية والمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي القومي.

من جانبه رحب الأمين العام للمجلس د. أمير ميرغني بالوالي والوفد المرافق له حيث قام باستعراض اختصاصات وانجازات المجلس ودوره في صناعة القرار في الولاية من خلال برنامج التحليل الاستراتيجي.

سونا