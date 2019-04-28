مسيرة حاشدة بتمبول تطالب بكنس آثار النظام

سيرت جماهير مدينة تمبول والقرى المجاورة بمحلية شرق الجزيرة صباح اليوم مسيرة سلمية حاشدة بمشاركة آلاف من الثوار جابت أنحاء سوق تمبول ثم مباني الوحدة الإدارية ومكتب الضرائب ومبني جهاز الأمن والمخابرات الوطني حيث عكست المسيرة انصهار الشعب مع قواته المسلحة حيث تم تلاوة مذكرة تحوي مطالب الثوار التي قدمها الأستاذ سامي عبد الله أبو دقن.
وشددت المذكرة على درء الفساد بالمنطقة ورد المظالم وإرساء حكم القانون وتكملة الخدمات بالمنطقة وتقنين الخدمة المدنية وفق معايير الكفاءة وكنس كل آثار النظام البائد.
وقد خاطب المسيرة الملازم أول عزام عبد السخي الرضي ممثل القوات المسلحة بالمنطقة، مؤكداً وقوف الجيش مع الشعب وتنفيذ المطالب بتضافر كافة الجهود، مثمناً دور ووعي إنسان منطقة تمبول ودعا الجميع للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
سونا