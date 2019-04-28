علي الحاج يتهم قوى سياسية بالهجوم على اجتماع شورى “الشعبي”

اتهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. علي الحاج، قوى سياسية، أمسك عن ذكرها، بالوقوف وراء حادثة الاعتداء والهجوم على اجتماع شورى الحزب بصالة قرطبة في الخرطوم، وطالب الجهات العدلية والقانونية بالتحقيق في الحادث، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
ووصف الحاج في المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم الأحد، بمقر الحزب بالخرطوم، الهجوم الذي استهدف اجتماع الشورى بالمؤسف والخطير.
وأوضح أن الهجوم هو هجوم على النظام الديمقراطي وعلى السلمية التي اتسم بها الحراك الشعبي.
وقال الحاج إن حزب المؤتمر الشعبي أسس على السلام والحرية والعدالة والحكمة، وإن الاعتداء عليه هو اعتداء على العدالة والحريات العامة.
وأشاد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالقوات النظامية التي سارعت إلى مكان الحادث، مثمناً الدور الكبير لقوات الدعم السريع في إخلاء المجتمعين من مكان الاجتماع. وقال إن ما حدث هو عمل مدبر ومرتب ضد حزب المؤتمر الشعبي.
شبكة الشروق