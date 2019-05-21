السودان يعزي الرئيس التشادي في وفاة شقيقه

قدم الفريق أول طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية الإجتماعية إنابة عن المجلس العسكري الإنتقالي والشعب السوداني قدم يوم الإثنين واجب العزاء للرئيس التشادي إدريس دبي في وفاة شقيقه السلطان تيمان دبي يرافقه *السلطان أحمد حسين علي دينار وعدد من قيادات الإدارة الأهلية بالبلاد.
ونقل الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق للرئيس التشادي الذي أستقبله اليوم بالعاصمة التشادية أنجمينا خالص تعازي السودان حكومة وشعبا في وفاة شقيقه سائلا الله تعالي للفقيد القبول الحسن والصبر الجميل لأسرته.
من جانبه أعرب الرئيس التشادي عن شكره وتقديره علي المواساة التي قدمها عضو المجلس العسكري والوفد المرافق له مشيرا إلي أزلية العلاقات بين شعبي البلدين.
وفي سياق أخر عبر الرئيس التشادي عن أمله بأن يفضي التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير إلي وفاق يحقق السلام والإستقرار بالبلاد.
إعلام المجلس العسكري الإنتقالي الخرطوم 20مايو2019