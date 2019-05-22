وزارة المالية توقع على وثيقة الطلمبات الشمسية

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وثيقة مشروع الطلمبات الشمسية لاستدامة الزراعة في السودان لولاية نهر النيل بتكلفة تمويل بلغت سبعة ملايين دولار ومنها 6. 4 مليون دولار من منظمة التعاون الدولي الكورية و600 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجانب مساهمة عينية من حكومة السودان بتكلفة تقدر بمليون دولار. وقع نيابة عن حكومة السودان د. عبد المنعم محمد الطيب، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع مستر سيلفا راما شاندران، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان عن البرنامج.
وسينفذ المشروع تنفيذا مباشرا من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يتم تنفيذ بعض مكوناته تنفيذا وطنيا من قبل وزارة الموارد المائية والكهرباء والتي تعتبر الشريك الوطني بالمشروع. وتم توقيع الاتفاقية بحضور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة التمويل الخارجي وإدارة وكالات الأمم المتحدة.
الخرطوم شذى الشيخ
صحيفة الجريدة