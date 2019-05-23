دقلو يطلق سراح نزلاء السجون

أطلق نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس، سراح نزلاء السجون بالمركز والولايات، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً خاصاً بالسجون بتفعيل المشاريع الإنتاجية للنزلاء لاستيعاب النزلاء من الشباب والمساهمة مع الخيرين لإطلاق سراح الغارمين منهم، داعياً إلى تقديم دراسات منفصلة لكل الحالات بالسجون عبر خبراء لمعرفة الأسباب لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة وجدد اهتمام المجلس بقوات الشرطة حتى تضطلع بدورها كاملاً في خدمة الوطن والمواطن والمحافظة على الأرواح والممتلكات ومحاربة الجريمة، مشيراً إلى أن أمن المواطن وسلامته تتطلب أن تقوم قوات الشرطة بأداء دورها بالانتشار الواسع فى كل ربوع البلاد، مشيداً بالدور الكبير لشرطة المرور وتنظيمها لحركة السير وفك الاختناقات المرورية خلال الفترة الماضية، وأوضح مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشائر، أن سجون البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء أربع مدن إصلاحية جديدة، كاشفاً أن سجون البلاد تعتبر الأفضل من ناحية تطبيق المعايير الدولية التي تراعي حقوق الإنسان وذلك للاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة الشرطة لبرامج الإصلاح للنزلاء والاهتمام بالتعليم والصحة داخل السجون والمدن الإصلاحية .
وأشاراللواء شرطة فيصل حاج عربي، مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح المكلف إلى أن الإفراج عن النزلاء يأتي في إطار الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية بعد قيام عدد من الجهات الخيرية دفع غرامات النزلاء بسجون ولاية الخرطوم وسجون ولايتي النيل الأبيض وسنار من نزلاء النفقات الشرعية والحق الخاص، مشيداً بقيادة قوات الدعم السريع لمساهمتهم بإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء.
صحيفة التيار – الخرطوم: رجاء نمر