عزل أحمد بلال من الأمانة العامة للحزب الاتحادي “المسجل” بتوقيعات “14” ولاية

نفذت قيادات وقواعد الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل عصر اليوم “الخميس” وقفة احتجاجية تنديداً لممطالة المجلس العسكري وعدم تسليمه السلطة للمدنيين، فيما أصدرت قيادات بالحزب قراراً بعزل الأمين العام المكلف أحمد بلال من منصبه.
وتلا ممثل الشباب وليد حامد في مؤتمر صحفي بالأمانة العامة للحزب بالرياض مذكرة عزل أحمد بلال وإنهاء تكليفه من منصب الأمين العام وإعفائه من منصب نائب الأمين العام، وقال حامد إنهم شباب وتيار عريض داخل الحزب حاولوا بشتى السبل إقناع أحمد بلال بالتنحي من وظيفته الحكومية السابقة وزيراً للداخلية وافساح المجال أمام التيار المساند للحراك الثوري إلا أنه ظل يرفض باستمرار، واكد أنهم شباب في الحزب وإعلاميين وقطاعات شاركوا في الثورة دون انتظار قرار من قيادة الحزب.
وأعلن حامد أن مذكرة عزل بلال شملت توقيعات 14 ولاية من ضمن 18 ولاية تمثل المكاتب السياسية ورؤساء وأمناء الحزب العامين المنتخبين، بجانب رئيس جلسات المكتب السياسي المركزي ومقرر المكتب السياسي.
من جهته وصف أمين شباب الحزب بولاية الخرطوم التاج هجو عزل أحمد بلال بأنه الخطوة الأولي في اطار ثورة تنتظم هياكل الأحزاب السياسية لتتوائم مع المد الثوري، وقال هجو إن المهنيين بالحزب سيروا موكب عقب الوقفة الاحتجاجية نحو القيادة العامة للمشاركة في مليونية البناء والحكومة المدنية.
الخرطوم : باج نيوز