صور حميدتي علقت في (النفق) وتسابقت الصحفيات والناشطات لشكره والثناء عليه !

مالك عقار (فريق) والدكتور جبريل إبراهيم فريق و(مناوي) له علامات رتبة ما وكذا عبد الواحد محمد نور ؛ وغيرهم عشرات بمن فيهم أعضاء في تجمع قوى الحرية والتغيير واحدهم واصغرهم رتبة مبارك اردول ! وفصائلهم وهؤلاء جميعا سحقهم (حميدتي) وشتت شملهم في سجل عمليات معروف وموثق إنتصر فيه الرجل وقواته التي كانت عامل توازن القوى لصالح ما تم عقب 11 إبريل حتى علقت صوره في (النفق) وتسابقت الصحفيات والناشطات لشكره والثناء عليه !
بل حتى (اللواء) عبد الرحمن الصادق المهدي حاز رتبته بتخرج في الكلية الحربية الاردنية تمت حسب فرصة توفرت بصلات شخصية وترشيح من (بيت) الإمام الصادق ولم تتم وفق إجراءات الترشيح وفق القواعد الثنائية بين الكليات العسكرية في الاردن والسودان وبعد الإنقاذ اعيد (عبد الرحمن) للخدمة وفق قرار تعيين جمهوري في كشوفات جهاز الامن والمخابرات الوطني وتدرج من (عميد) الى (لواء) دون المرور بالدورات الحتمية للضباط او براءة كلية الحرب العليا ! فلماذا يحق لهؤلاء ما لا يحق لحميدتي الذي انتصر (قربين وسوانكي) !
وان كان لشأن الصلات الخارجية والدعومات فاقله فانه يفعل ذلك بناء على عمل ظاهر ، وان كان لابد من لوم وعتاب فاولى به من من (قبضوا) نشطاء وساسة بعضهم لا بستطيع الان رفض موقف يضاد توجهات من اعطوه ومولوه …عينكم في الافيال تطعنو في الضل. امشو اتكلمو في الاشتراهم طه عثمان وصلاح قوش قبال الدفع ليهم حميدتي اقله هو دفع حقوق عمال وموظفين وتحت الضوء.
محمد حامد جمعة
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