عااااجل …. البرهان يزور القاهرة خلال الساعات القادمة

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سياسية
2019/05/25
2019/05/25
علمت التيار من مصادر رفيعة ان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان يزور القاهرة خلال الساعات القادمة .
التيار نت : مها التلب
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