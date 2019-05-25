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سياسية

2019/05/25

2019/05/25


عااااجل …. البرهان يزور القاهرة خلال الساعات القادمة



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علمت التيار من
مصادر رفيعة ان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان يزور القاهرة خلال الساعات القادمة .

التيار نت : مها التلب

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