تعويل كبير على اجتماع مجلس اتحاد الكرة لحلّ أزمة الموسم

كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّ منافسة الدوري الممتاز ستستأنف بعد عيد الفطر، وينتهي النشاط وفق الموعد الذي حدّد من قبل الاتحاد الأفريقي.
وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّهم جلسوا مع الأندية وقدّموا ضمانات أمنية ومالية غير أنها جاءت دون جدوى.
وأكّد باني بأنّ اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني سيضع عديد من الأمور في نصابها.
وسابقًا، أعلنت أندية الممتاز رفضها القاطع للمشاركة في أية بطولة ينظمّها اتحاد كرة القدم السوداني على خلفية الأحوال التي تسود البلاد في الوقت الراهن.
الخرطوم: باج نيوز