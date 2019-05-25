تفاصيل جديدة حول زيارة حميدتي الى السعودية

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت تفاصيل جديدة حول الزيارة الخاصة التي بدأها نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى السعودية.
وذكرت المصادر أن طائرة سعودية خاصة أقلت حميدتي من مطار الخرطوم إلى جدة، وتم ترتيبها من قبل المجلس وقوات الدعم السريع، بحسب الصيحة.
وشكل اللقاء الذي جمع حميدتي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حضورًا لافتًا، لأن ولي العهد السعودي لم يلتق بأيٍّ من قيادات الحكومة السابقة في سنواته الأخيرة ولم يقم بأي زيارة للسودان منذ تعيينه وليًا للعهد، وفقًا للصحيفة الصيحة.
وقالت المصادر إن اللقاء الذي جمع محمد بن سلمان وحميدتي تطرق لعدد من القضايا أبرزها تأكيد حميدتي لمحمد بن سلمان على بقاء القوات المسلحة السودانية باليمن دفاعًا عن الحرمين الشريفين وتحقيق الأهداف التي شاركت من أجلها.
من جانبه أكد بن سلمان لحميدتي حرص المملكة على دعم السودان وتحقيق الاستقرار في الخرطوم ودعمها.
المشهد السوداني