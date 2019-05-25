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سياسية

2019/05/25

2019/05/25


رئيس الأركان المشتركة: العلاقات السودانية الصينية عميقة ومتينة



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أشاد رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد، بالعلاقات الثنائية بين السودان والصين، والتي وصفها بالعميقة والمتينة، والتي تشهد تطوراً مطردا في كافة المجالات، سيما مجالات التعاون العسكري بشتى أشكاله.
واستقبل رئيس الأركان المشتركة، بمكتبه يوم السبت، اللواء طيار شاي جون نائب رئيس أركان القوى الجوية الصيني الذي يزور البلاد هذه الأيام، بحضور الفريق طيار ركن محمد علي محمود، رئيس أركان القوى الجوية. وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويرها في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتقانات.

شبكة الشروق

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