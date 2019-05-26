رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يختتم زيارة رسمية إلي دولة الإمارات العربية

إختتم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الأحد زيارة رسمية الي دولة الإمارات العربية إستغرقت يوما واحدا أجري خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالبلاد. وكان في استقباله بمطار الخرطوم نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من المسؤولين بالدولة.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الاةإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم في تصريح صحفي أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وأبان أن رئيس المجلس نقل لولي عهد أبوظبي إدانة السودان للهجمات التي تعرضت لها الإمارات مؤخرا وتضامنه معها في حقها في الدفاع عن نفسها وأعرب عن تقدير السودان حكومة وشعبا لمواقف الإمارات الداعمة للسودان.
ولفت كباشي الي أن رئيس المجلس العسكري قد أطلع ولي عهد أبوظبي علي تطورات الأوضاع بالسودان وجهود المجلس والقوي السياسية للوصول إلي حلول مرضية تعزز مكاسب الثورة وصولا إلي ديمقراطية مستدامة.
وأشار الناطق الرسمي إلي أن ولي عهد أبوظبي أكد تقدير بلاده للسودان حكومة وشعبا وثقته في قدرة أبنائه علي تجاوز المرحلة الراهنة والتوجه نحو المستقبل بروح الوفاق الوطني.
وقال إن ولي العهد جدد حرص بلاده علي مساندة السودان وإستعدادها لدعم مشروعات التنمية بالسودان بما يحقق الإزدهار والتنمية لشعبه حاثا الأطراف بالسودان علي تعزيز قيم الحوار من أجل الوصول إلي حلول ترضي طموحات الشعب السوداني.
إعلام المجلس العسكري الإنتقالي الخرطوم 26مايو2019