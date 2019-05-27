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سياسية

2019/05/27

2019/05/27


كباشي: ” لا صحة لإتفاقنا بشأن نسب المجلس السيادي ورئاسته”



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قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي إنهم لم يتفقوا مع قوى الحرية والتغيير بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ولا رئاسة المجلس .

وأكد الكباشي في تصريح خاص إنهم لم يدعوا قوى الحرية لجلسة تفاوض، وأضاف: لا صحة لإتفاقنا حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي، ومن يكون إبراهيم الشيخ هذا الذي يتحدث باسمنا ؟! .

وكان القيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ قد أكد بمواقع التواصل الاجتماعي اتصال المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير وأعلن موافقته على نسب (5) للمدنيين و(5) للعسكريين في المجلس السيادي .

بجانب موافقته على الرئاسة الدورية، وكشف الشيخ وبحسب صحيفة السوداني، عن دعوة المجلس العسكري لقوى الحرية لاجتماع اليوم لحسم الملف .

الخرطوم (كوش نيوز)

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