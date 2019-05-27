البرهان يتوجه إلى جوبا في زيارة ليوم واحد

بعد ساعات من وصله الخرطوم عائداً من الامارات العربية المتحدة غادر اليوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى جنوب السودان في زيارة تمتد ليوم واحد.
وهذه هي الزيارة الخارجية الثالثة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في ثلاثة أيام الماضية، حيث بدأها السبت بزيارة مصر العربية وأجرى مباحثات مع رئيسها عبد الفتاح السيسي، والأحد زار دولة الإمارات وأجرى مباحثات مع ولي العهد محمد بن زايد.
وأعلن المجلس العسكري في تصريح صحفي أن رئيس عبد الفتاح البرهان توجه اليوم الإثنين إلى جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعدد من المسؤولين بالدولة.
باج نيوز