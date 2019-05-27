اشتباكات بالأيدي بين اللجنة التسييرية ونقابة النظام البائد بهيئة الأبحاث الجيولوجية

قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ اشتباكات وقعت اليوم”الأثنين” بين منسوبي النقابة الفرعية للعاملين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مع أعضاء اللجنة التسييرية التي شكّلها تجمّع الجيولوجيين، وذلك أثناء إجتماع للجنة التسييرية لتعريف منسوبي الهيئة بالإضراب الذي دعت له قوى الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء.
وطالب منسوبي النقابة التابعة للنظام البائد بعدم الاهتمام بقضية الإضراب وشددّت على أنّها الجهة الوحيدة المخوّل لها الاجتماع بالعاملين ما أدى إلى تطور الأمر.
وأفاد مصدر موثوق لـ”باج نيوز” أنّ الاشتباكات وصلت إلى حد الاعتداء بالأيدي ليتدّخل منسوبي النقابة التابعة للنظام البائد ويتم التحرّش لفظيًا بأعضاء لجنة التسيير.
ومؤخرًا، أعلن المجلس العسكري الانتقالي رفع الحظر عن نشاط النقابات والاتحادات المهنية في البلاد.
الخرطوم: باج نيوز