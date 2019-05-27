اتحاد أصحاب العمل يكشف عن خطة تستهدف رؤية اقتصادية كاملة

أعلن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني انحيازه للثورة الشعبية، واضعًا كلّ إمكانياته تحت تصرّف الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق الحرية والسلام والعدالة، داعيًا كافة عضويته إلى مضاعفة الجهد من أجل الإنتاج وتوفير فرص العمل للشباب، كاشفًا في الوقت ذاته عن خطة يستهدف من خلالها تقديم رؤية اقتصادية متكاملة تخرج البلاد من أزمتها الحالية وتقود إلى نهضة مستحقة.
وقال بيان صادر عن أصحاب العمل اليوم”الأثنين” حصل”باج نيوز” على نسخة منه إنّ الاتحاد ظلّ يقوم بدوره الوطني في عملية التنمية والنهضة الاقتصادية بالبلاد، وذلك بكافة مكوناته التجارية والصناعية والزراعية والنقل والصناعات الصغيره والحرفية.
وأكّد أنّه يستمّد قوته من قوميته ووحدة كافة مكوناته عبر كافة الحقب والأنظمة السياسية التي مرّت على البلاد على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وأقرّ اتحاد العمل بأنّ النهضة تتطلّب التعاون ونبذ الفرقة والانقسام والوصول إلى مرحلة التراضي على كافة تفاصيل المرحلة الانتقالية للعمل من أجلّ المواطن.
الخرطوم: باج نيوز