البرهان في في زيارته لاثيوبيا يغرس شجرة مشاركة منه في حملة التشجير التي يرعاها د. أبي أحمد

إلتقى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بعد ظهر الثلاثاء برئيس الوزراء الإثيوبي د. أبي احمد بمكتبه بمقر رئاسة الوزراء .
وقد قام البرهان في مستهل اللقاء بغرس شجرة مشاركة منه في حملة التشجير التي يرعاها د. أبي أحمد رمزا للعلاقات القويه بين البلدين .
وعبر الرئيس أبي أحمد عن ترحيبه الكبير برئيس المجلس العسكري الإنتقالي وأعرب عن وقوف إثيوبيا بجانب السودان في كل الظروف عرفانا لأيادى السودان البيضاء .
الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي قدم إيجازا عن الزيارة أكد فيها أن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قد قدم تنويرا حول الاوضاع الراهنة في السودان لرئيس الوزراء الإثيوبي .
وأضاف الفريق الركن كباشي أن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد إلتقي بمقر السفاره السودانية بالعاصمة الإثيوبية بعد ظهر اليوم بالسفير إسماعيل شرقي مفوض الأمن والسلم بالإتحاد الإفريقي .
تحدث السفير شرقي مؤكدا إهتمام الإتحاد الإفريقي بتطورات الأوضاع بالسودان وإستعداده للمساعدة في كل مايطلبه السودان من أجل التوصل لتوافق سوداني .
وقد تقدم رئيس المجلس العسكري بشكره لمفوض الأمن والسلم وأكد ثقة السودان في المجلس وتقديره الكبير للجهود التى يقوم بها الإتحاد الإفريقي ومبعوثه في الخرطوم مؤكداً العمل تحت مظلة الإتحاد الإفريقي .
وأضاف البرهان أن السودان يتطلع إلى التوصل إلى توافق يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
اديس ابابا 28-5-2019م (سونا)