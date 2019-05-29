الإضراب يؤدي لاحتجاب صحف الخرطوم

واصلت قوى إعلان الحرية والتغيير إضرابها المعلن لليوم الثاني والأخير، يوم الأربعاء، الذي شهد احتجاب صحف الخرطوم عن المكتبات بسبب الإضراب غير المعلن لجهاز التجهيز الوحيد الذي تتعامل معه جميع الصحف الورقية التي تصدر في العاصمة.
وعدت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان، يوم الأربعاء، غياب الصحف عن المكتبات نجاحاً كبيراً للإضراب الذي دعت إليه، معتبرة أن هذا الحدث هو الأول من نوعه بعد إضراب سبتمبر الشهير في عام 2013، حيث امتنعت حينها 10 صحف من الصدور استجابة لدعوة الشبكة.
وأكد البيان أن الشبكة ستواصل عبر التواصل المستمر مع القاعدة الصحفية والإعلامية من أجل تواصل نجاح الإضراب في يومه الثاني.
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة مصادر عبدالماجد عبدالحميد، إن غياب الصحف إجباري بسبب الإضراب غير المعلن لجهاز التجهيز الطباعي الوحيد الذي تتعامل معه الصحف الورقية كافة.
شبكة الشروق