إضراب في بنك السودان المركزي وهتافات ضد المجلس العسكري

نفذّ مئات من موظفي بنك السودان المركزي اليوم”الأربعاء” وقفة احتجاجية مطالبين بتسليم السلطة لمدنيين، وذلك استجابة لدعوة أطلقها نداء الحرية والتغيير مؤخرًا لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي.
وتوقف العمل اليوم في بنك السودان المركزي وسط هتافات من العاملين ضد المجلس الانتقالي مطالبين تسليم الحكومة للمدنيين.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن موكب موظفي بنك السودان المركزي وعدد من الشركات والمؤسسات المتضامنة أدّى إلى إغلاق شارع الغابة أمام حركة المرور.
والثلاثاء أقدّمت قوات نظامية على محاولات لكسر اعتصام الموظفين ببنك السودان المركزي والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وبعض المرافق الأخرى.
ويعتصم الآلاف من المواطنين منذ أبريل المنصرم أمام القيادة العامة المقر الرئيس للجيش مطالبين المجلس العسكري بنقل السلطة إلى مدنيين.
الخرطوم: باج نيوز