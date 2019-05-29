رسميًا..النيابة العامة تبدأ التحري في بلاغ ضد البشير

أصدرت النيابة العامة قرارًا اليوم”الأربعاء” قضى بتكليف حضور لعدد من الشهود في البلاغ المفتوح بتقويض النظام الدستوري في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات من حزب الجبهة الإسلامية القومية.
ونفذ البشير انقلابًا عسكريًا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف حينها بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”.
وبحسب بيانٍ ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام لمقاضاة البشير وقيادات إسلامية المحامي معز عمر حضرة حصل”باج نيوز” على نسخة منه فإنّ النيابة ستشرع رسميًا غدًا”الخميس” التحري في البلاغ.
ووفق البيان فإنّ النيابة كلّفت كلاً من الإمام الصادق المهدي، برمة فضل الله ناصر،الطيب زين العابدين، وآخرين للحضور وسماع أقوالهم كشهود اتهام في البلاغ.
ومؤخرًا، أعلن محامون سودانيون عن فتح بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ومعاونيه، وذلك بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلابًا عسكريًا في العام 1989.
وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد شرعت في الخامس من مايو الماضي باستجواب عمر البشير في بلاغاتٍ بشأن شبهات فساد مالي وتمويل إرهاب.
وقال حضرة وفق البيان إن البلاغ بتقويض النظام الدستوري كان بمبادرة من الراحل علي محمود حسنين، كاشفًا عن أنّ هيئة الاتهام تضم حاليًا كمال الجزولي،السر الحبر، ومحمد الحافظ.
وعزلت قيادة الجيش في أبريل المنصرم عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
الخرطوم: باج نيوز