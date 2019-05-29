القضاة والمحامون..التوقيع على دفتر الإضراب

وأنت تدلف صباح (أمس) الى مجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال تشعر بأن الهدوء يضرب جنبات المحكمة واركانها، وما أن تعلو درجاتها الواحدة تلو الاخرى حتى يقع بصرك على اشخاص هنا وهناك يجلسون على دكاتها، الهدوء فيها كان عكس ما هو مألوف عنها حيث كانت تضج حيوية واكتظاظاً بالموكلين والمحامين، ورصدت (الإنتباهة) في طريق تجوالها مكتب الحاسوب بالمحكمة معلقة على بابه ورقة مكتوب عليها عبارة (مضرب عن العمل في يومي 28و29 مايو .. لا طريق أمام ثورتنا الا بتحقيق حكم مدني وتحقيق دولة القانون مدنيااااااااااااااااااااووو ).. وهنا كانت الإجابة شافية أن الإضراب قد حدث ونفذ.إضراب القضاةأحد القضاة المضربين وفي حديث لـ(الإنتباهة ) أكد ان الإضراب يوم أمس نفذ بعدد من المحاكم بالخرطوم ومحكمة ام درمان، وتكهن قائلاً: ان الإضراب سيستمر لليوم كذلك وسيكون بصورة كبيرة ومضاعفة، لافتاً الى أن الإضراب في المحكمة الجزئية بالخرطوم حسب متابعاته كان بنسبة (80%)، فيما نوه بأن الاضراب بالمحكمة التجارية بالخرطوم شمال نفذ بنسبة (100%)، وان تنفيذ الاضراب بجنايات الخرطوم شمال كان بنسبة (90%)، مشيراً الي ان هناك (9) قضاة بمحكمة الخرطوم شمال كانوا مضربين عن العمل، ماعدا قاضيين كانا يعملان دون اضراب، فيما نبه الى ان الاضراب بمحكمة الاوسط الخرطوم كان بنسبة (100%)، مؤكداً كذلك تنفيذ الإضراب في محكمة ام درمان الجزئية، ولفت قائلاً ان الغالبية العظمى من المنتظرين لم يأتوا من السجون الى محكمة الخرطوم شمال بالامس ماعدا المتهمين الذين بصدد إطلاق سراحهم لإنقضاء اجل عقوبتهم او من هم بصدد تسديد الغرامة المفروضة عليهم، الى جانب حضور الحالات الباردة من المتهمين الى المحكمة. وثمن دور المحامين في الاضراب يوم امس ووصفه بالإيجابي، لافتاً الى ان هناك اعداداً كبيرة من المحامين حضروا بالفعل الى المحكمة ولكن لا ظهور فعلياً لهم في جلسات المحاكمة، ما عدا قلة قليلة بحسب وصفه. إضراب المحامين(الإنتباهة) وبعد أن استنطقت أحد القضاة المضربين حول الموقف بالأمس ومدى قياس نسبة عملية تنفيذ القضاة الإضراب بعدد من المحاكم المختلفة بالعاصمة، اتجهت صوب من يمثلون القضاء الواقف وهم المحامون، حيث حاورت العديد من المحامين القانونيين، وأكدوا إضرابهم بشكل كبير بالامس واليوم على التوالي عن جلسات المحاكمات، مرددين ان الحصة وطن الحصة، وخلال ذلك التقت (الإنتباهة) بالمحامي الشهير طارق كلشوب من إعلام مبادرة (محامون ضد التمييز)، وابتدر حديثه قائلاً لـ (الإنتباهة) انه وبناءً على معلومات متداولة وتلبية لدعوة أطلقها نادي القضاة، فقد قاموا في مبادرة (محامون ضد التمييز) بتنفيذ الاضراب بصورة كبيرة، منوهاً بأنه وخلال وجودهم بالمحاكم المختلفة رصدوا وجود القضاة داخل قاعاتهم بالمحكمة وأن بعضاً منهم لم يباشر جلساته.
أنا محامي .. أنا مضربالمحامي من اعلام مبادرة (محامون ضد التمييز) طارق كلشوب، أفاد (الإنتباهة) بأنه ومنذ صباح الأمس كانت هناك مجموعة من المحامين بمحكمة جنايات الخرطوم شمال يرتدون قصاصات ورقية مكتوب عليها (أنا محامي أنا مضرب) كانوا يجوبون أرجاء المحكمة، وبعض منهم كان بالغرفة المخصصة للمحامين بذات المحكمة، لافتاً الى أن هناك مجموعة من المحامين، وبعد ذلك تحركوا نحو عدة محاكم بالخرطوم والي محكمة ام درمان لمعرفة موقف الإضراب، منوهاً بانه وبذهابهم الى المحكمة المدنية الخرطوم كانت في حالة إضراب، ثم عاد وقال للشفافية ان هناك جزءاً من القضاة لم يكونوا مضربين ولكنهم قاموا بتأجيل جلسات المحاكمة، ونوه كلشوب بانه وخلال تجوالهم داخل محكمة جنايات الخرطوم شمال فقد كان هناك قضاة مصرون على العمل ولم يضربوا، وهنا اوضح كلشوب الأمر قائلاً: ان هؤلاء القضاة غير المضربين هم بالفعل مع خط الحرية والتغيير والثورة ولكن الحياد المهني يدفعهم لعدم الاضراب، وأردف بقوله: لو لم يكونوا قضاة لخرجوا للشارع يحملون لافتات الإضراب.جولات في المحاكمطارق كلشوب استرسل في حديثه قائلاً انهم كمجموعة محامين توجهوا صوب المحكمة العليا الخرطوم، واكد لـ (الإنتباهة) انها كانت تعمل منذ الصباح ولكن لا يوجد بها محامون، وبالتالي قد (شل) عملها بحسب تعبيره.وحول زيارتهم لمحكمة الاوسط الخرطوم ومخالفات الأراضي والمحكمة الشرعية الخرطوم، فقد كان الإضراب بشكل كامل من حيث القضاة والمحامين والموظفين. وفي ذات السياق أكد كلشوب ايضاً زيارتهم كمجموعة محامين الى محكمة ام درمان الجزئية والمحكمة الشرعية ام درمان، حيث نفذ المحامون اضراباً كاملاً وكذلك القضاة ما عدا قاضية واحدة بحسب قوله، وكشف عن تنفيذ المحامين وقفة احتجاجية من محكمة ام درمان وحتى وصولهم ميدان الخليفة يحملون فيها لافتات ورقية تشير الى إضرابهم، فيما ختم حديثه قائلاً انهم سيواصلون جولتهم التفقدية للإضراب بالمحاكم المختلفة اليوم كذلك، وشدد على أن الإضراب عن العمل ليس ان تكون موجوداً بالمنزل وانما الاضراب ان تأتي الى العمل وتعلن عن اضرابك.عون قانوني بالمجان(الإنتباهة) خلال حديثها مع المحامى كلشوب، استفسرته عن موكليهم وما سيؤول اليهم جراء عملية الاضراب بالمحكمة وبالتالي تأخر جلساتهم، وبسرعة خارقة أجاب كلشوب، قائلاً انهم كمحامين في مبادرة (محامون ضد التمييز) جلسوا بالامس مع موكليهم الذين كانوا ينتظرون موعد انطلاق جلساتهم بالمحكمة، ونقلوا لهم موقفهم من الإضراب، وأن الحصة وطن، مؤكداً انهم كمحامين وجدوا استجابة كبيرة من موكليهم، مشدداً على انهم لم يقفوا عند ذلك كمحامين بل التزموا لموكليهم بالمعالجة المجانية نتيجة تأخر جلساتهم في يومي الاضراب على التوالي (الامس واليوم) ، وأردف قائلاً إنهم كمحامين في المبادرة سوف يلتزمون بمعالجة اوضاع موكليهم المتضررين جراء الاضراب، وذلك من خلال ظهورهم بالمحكمة دون أخذ أتعاب مالية منهم خاصة في الجلسات التي تزامنت مع عملية الإضراب.وفي سياق مغاير علمت (الإنتباهة) من مصادرها المطلعة ان الاضراب بمحكمة جنايات الحاج يوسف لم ينفذ بالصورة المطلوبة، وانما كان اضراباً بصورة فردية وليست جماعية.
رقية يونس
صحيفة الانتباهة