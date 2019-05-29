مطار الخرطوم..ارتباك جوي ..!!

على غير العادة فإن صالة الحج والعمرة المخصصة للرحلات الداخلية بمطار الخرطوم شهدت أمس هدوءاً لافتاً، ولم يجد ما يربو على الألف راكب غير العودة إلى منازلهم بعد أن تعذر سفرهم إلى ست ولايات سودانية، أما في صالتي السفريات الدولية (1 و2) فإن ذات المشاهد تكررت بعد أن أعلنت سبع شركات طيران وطنية وعالمية تأجيل رحلاتها إلى الخميس القادم، غير أن الإضراب لم يحل بين إقلاع أربع عشرة طائرة إلى محطات خارجية حتى مساء أمس.الرحلات الداخلية.. صفر كبيرعقب ارتفاع أسعار الوقود في النصف الثاني من العام المنصرم فان شركات الطيران الوطنية لم تجد امامها للاستمرار في سوق النقل الجوي غير خفض رحلاتها الى ولايات البلاد وعلى اثر ذلك باتت تسيّر في افضل الحالات ست رحلات في اليوم بعد ان كانت اثنتي عشرة رحلة يومياً ،وأمس فان اعداداً كبيرة من الركاب حضروا في الساعات الاولى من الصباح الى صالة الحج والعمرة التي تقع شمال مطار الخرطوم للسفر الى ست ولايات غير انهم تفاجأوا بتأجيل الشركات الوطنية رحلاتها الى مدن الجنينة ،نيالا، الفاشر، كسلا، الابيض، وبورتسودان بداعي الاضراب الذي دعا له تحالف الحرية والتغيير،هذا الواقع دفعني لسؤال موظفة الاستعلامات التي كانت تغط في نوم عميق حينما وقفت بالقرب من النافذة عن اسباب تعليق الرحلات فاشارت الى انهم بوصفهم موظفين حضروا الى العمل في الوقت المحدد ولم يدخلوا في الاضراب غير انها كشفت عن عدم حضور موظفي شركات الطيران، واكدت عدم تسيير رحلات حسب الجدول المعلن، وفي ذات الاطار فان شركات الطيران الوطنية أكدت ان اضرابها يستمر اليوم ايضاً، وعلى ذات الصعيد فان السبل تقطعت بموظفي وجنود قوات اليونميد الذين كانوا في طريقهم الى مقر عملهم بولايات دارفور ورغم ان البعثة الاممية تمتلك طائرات الا ان مصدر اشار الى ان شركات المناولة الارضية التي تتعامل معها دخل موظفوها في اضراب .الرحلات العالمية.. تسيير وتأجيلبعد نهاية جولتي بصالة الحج والعمرة توجهت ناحية صالتي السفريات الدولية ،في الصالة رغم (1) فان الركاب اكتظوا امام مدخلها الغربي وهم يطرحون الاسئلة على موظفي المطار وبدا على بعضهم الانزعاج من الاضراب، وعلمنا ان عدداً من الشركات علقت رحلاتها وابرزها الشركات الوطنية والمصرية وفلاي دبي والكينية، واشار موظف التقيته الى ان عدد الرحلات المقررة منذ الساعة الثالثة صباحاً الى مساء امس بلغ خمس وعشرين رحلة وان التي تم تسييرها في ذات التوقيت بلغت اربع عشرة رحلة، مبيناً ان الخطوط الجوية السعودية بالاضافة الى طيران ناس سيرتا ثلاث رحلات الى مطارات جدة الرياض والدمام بالاضافة الى الاثيوبية والكينية، ،مبيناً ان رحلة الخطوط الجوية السعودية التي لم تحط رحالها في مطار الخرطوم مساء أمس الاول رغم اقلاعها من الرياض قد عادت ادراجها بسبب سوء الاحوال الجوية وليس الاضراب، واكد ان موظفي الطيران المدني لم يدخلوا في اضراب وان اجواء السودان لم يتم اغلاقها، موضحاً ان الخطوط المصرية لم تسيّر رحلتها الصباحية بسبب الاضراب.إحصاءات وأرقامعلى صعيد الرحلات الخارجية فان مطار الخرطوم يشهد يومياً خمسين رحلة تتصدرها شركة تاركو بتسع رحلات افريقية وعربية يومياً فيم تسير بدر خمس رحلات اما نوفا فيبلغ عدد رحلاتها اليومية اثنين ورحلة واحدة لكل من بو بيرد والفا وهي شركات وطنية وهذا يعني ان عدد الرحلات الدولية التي تأجلت امس بسبب اضراب شركات الطيران الوطنية بلغ ثمان عشرة رحلة، وعلى صعيد شركات الطيران العالمية فان التي تسير رحلات يومية هي الاثيوبية ،الكينية ،السعودية ،ناس ،فلاي دبي المصرية ،الاماراتية والتركية وتبلغ رحلاتها اثنين وثلاثين رحلة وامس وحتى كتابة هذا التقرير فان عدد الرحلات اقتصرت على السعودية وناس وتوقع مصدر ان تكون الخطوط المصرية قد استأنفت رحلاتها مساء امس بالاضافة الى الكينية والاثيوبية بعد ان علقت رحلاتها صباحاً، وعلى صعيد موظفي الطيران المدني لم تلحظ «الانتباهة» دخولهم في اضراب ولم يتوقف العمل ،وفي هذا الصدد يشير الناطق الرسمي باسم الطيران المدني عبدالحافظ في حديث لـ»الانتباهة» الى ان الشركات وحينما تعلق رحلاتها فانها تخطر الطيران المدني بذلك وقال ان شركات ابلغت النقل الجوي بتأجيل رحلاتها، معتبراً ان هذا الامر يعتبر اجراءً طبيعياً، مؤكداً عدم دخول موظفي الطيران المدني في اضراب وانهم كانوا بالامس في مواقع عملهم، وبصفة عامة فان عدد كل شركات الطيران العاملة بمطار الخرطوم ست وعشرون شركة ويبلغ عدد الركاب الذين يسافرون عبر مطار الخرطوم ثلاثة ملايين في العام.تاركو .. تعليق تسع رحلات خارجيةاللافت في إضراب قطاع الطيران ان كل الشركات الوطنية علقت رحلاتها امس واليوم وعلى رأسها تاركو صاحبة النصيب الاكبر على صعيد الرحلات الخارجية وامس كان من المفترض ان تقلع طائرات صوب تسع محطات خارجية عربية وافريقية غير انها لم تغادر مطار الخرطوم ليس ذلك وحسب بل حتى مقر الشركة بشارع الستين شرق الخرطوم كان مغلقاً وافادنا موظف ان الشركة ظلت منذ وقت مبكر من ابرز الداعمين للاعتصام والمطالبين بالحكومة المدنية وان موقف ادارتها في هذا الصدد كان واضحاً حيث منحت الموظفين اجازة امس واليوم على ان يستأنفوا عملهم غداً، وفي هذا الصدد فان الشركات الوطنية الاخرى ايضاً اعلنت عن اضرابها عن العمل وابرزها بدر ،نوفا وبلو بيرد ،وفي هذا الصدد يشير رئيس غرفة الطيران الكابتن وداعة في حديث لـ»الانتباهة» الى ان الشركات الوطنية اتخذت قرار بالاضراب عن العمل امس واليوم، مبيناً ان المعتمرين لن يتأثروا بالقرار، وقال ان الطيارين اعلنوا مبكراً اضرابهم عن العمل وكذلك المهندسين والموظفين، ويلفت الى ان عمل قطاع الطيران معقد واذا دخلت جهة واحدة في اضراب فان العمل لا يمكن ان يمضي، منوهاً الى ان الرحلات بمطار الخرطوم تراجعت كثيراً عما كانت عليه في الماضي بسبب ارتفاع الوقود وتوقف عدد من الشركات العالمية مثل القطرية، ويعتقد ان توقف الحركة كلياً بمطار الخرطوم يتوقف على دخول منسوبي الملاحة الجوية في الاضراب.
صديق رمضان
صحيفة الانتباهة