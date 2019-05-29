شبكة الصحفيين: غياب الصحف عن المكتبات نجاح كبير للإضراب

احتجبت اليوم”الأربعاء” الصحف السودانية عن المكتبات بسبب الإضراب غير المعلن لجهاز التجهيز الوحيد الذي تتعامل معه جميع الصحف الورقية التي تصدر في العاصمة.
وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيانٍ”الأربعاء” إنّ غياب الصحف عن المكتبات يعّد نجاحًا كبيرًا للإضراب الذي دعت إليه.
وأعلنت نداء قوى الحرية والتغيير عن إضرابٍ ليومين على التوالي على خلفية عدم إيفاء المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.
وأوضحت الشبكة في بيانها أنّ هذا الحدث هو الأول من نوعه بعد إضراب سبتمبر الشهير في عام 2013، حيث امتنعت حينها “10” صحف من الصدور استجابة لدعوة الشبكة.
وأكد البيان أن الشبكة ستتواصل مع القاعدة الصحفية والإعلامية من أجل تواصل نجاح الإضراب في يومه الثاني.
الخرطوم: باج نيوز