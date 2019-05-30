الصحة تعلن عن وصول شحنة جديدة من الأدوية

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن توفر أدوية بمبلغ”60″ مليون دولار ستصل البلاد الأسبوع المقبل من الإمارات كمنحة لـ”246″ صنفًا.
وقال مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلّف عبد الرحمن الجعلي إنّه تم توفير أكثر من”24″ ألف يورو من المجلس العسكري للأدوية إضافة لتسديد أكثر من”70%” من المطالبات والديون وتمّ فتح الاعتمادات.
وأضاف” نعمل على توفير المعينات الأساسية للمستشفيات، ونساهم مع القطاع الخاص لتوفير الأدوية، كما تم فتح قسم للأدوية الطارئة خلال 72 ساعة”.
وأكّد الجعلي في مؤتمر صحفي اليوم”الأربعاء” أنّ الإمدادات الطبية تركّز في الوقت الراهن على أربع برامج تشمل خدمات نقل الدمّ والكلى والعمليات الجراحية بكلّ الولايات.
وأشار إلى أنّ المحاليل الوريدية كانت قد شهدت شح في وقتٍ سابق غير أنّه لم يؤد إلى توقف عملية، مؤكدا أن تلك الخدمات متوفرة بنسبة 95%.
ويعاني السودان من أزمة دواء حادة أثرت بشكل كبير على القطاع الصحي منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة بلغت”300%” في بعض الأصناف.
الخرطوم: باج نيوز