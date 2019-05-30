والي الشمالية يطلع على الأداء بديوان الزكاة

اطلع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري على سير العمل والأداء بديوان الزكاة بالولاية الشمالية في محاور الجباية والانشطة الذكوية المختلفة.
واطمأن لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ سليمان النور أمين ديوان الزكاة بالولاية الشمالية على تنفيذ برنامج شهر رمضان المعظم في محاوره المختلفة والذي فاقت تكلفته الكلية الأربعين مليون جنيها.
إلى ذلك وقف والي ولاية الشمالية المكلف خلال اللقاء على ترتيبات الديوان لتنفيذ برنامج فرحة عيد الفطر المبارك لخمسة آلاف أسرة بتكلفة كلية تقدر بثلاثة مليون جنيه، حيث يشتمل البرنامج على تفقد النزلاء بسجون الولاية والمرضى بمستشفيات مدينة دنقلا، فضلا عن الترتيبات التي يقوم بها ديوان الزكاة هذه الأيام لتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية لـ13ألف حقيبة وذلك عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
واشاد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري بجهود ديوان الزكاة ودعمه المتواصل لمجالات العمل المختلفة، مؤكدا وقوف الولاية مخطط وبرامج ومشاريع الديوان كافة.
من جانبه اكد أمين ديوان الزكاة بالشمالية في تصريح لـ(سونا) أن برنامج الديوان لشهر رمضان المعظم تم تنفيذه بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى أن برنامج الراعي والرعية والذي استهدف تمليك الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة مشروعات إنتاجية بلغت تكلفته الكلية العشرة ملايين جنيه وقال الأستاذ سليمان النور إن الديوان ماضي في تنفيذ برامج فرحة العيد والحقيبة المدرسية وتوفير التغذية للداخليات وذلك تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد والذي حدد له السادس عشر من شهر يونيو المقبل.
سونا