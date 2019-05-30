مجلس الاتحاد يحسم تعديلات الممتاز السبت

وزعت الأمانة في الاتحاد السوداني لكرة القدم، المذكرة الداخلية الخاصة بالمقترحات الصادرة من لجنة المسابقات بشأن تعديل شروط منافسة الدوري الممتاز في نسخته الـ(24) على أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم حسمها في اجتماع ينعقد يوم السبت المقبل.
وتقضي المقترحات بإلغاء نتائج المباريات التي لعبت في النخبة والتحدي مؤخراً، وإقامة المنافسة من دورة واحدة للمجموعتين في مدينتي الخرطوم والأبيض.
ونسبةً لسفر رئيس الاتحاد أ.د.كمال شداد، والأمين العام د.حسن أبوجبل، إلى فرنسا للمشاركة في الجمعية العمومية للفيفا، تم التأكيد على أن يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهراً سيكون آخر موعد لاستلام الموافقة، أو الرفض، أو تقديم ملاحظات، أو مقترحات لما هو مقدم بالمذكرة، وذلك من أجل حسم ملف بطولة الدوري الممتاز.
وكانت لجنة المسابقات قررت انطلاقها في الثامن من يونيو المقبل في الخرطوم لدوري النخبة، ويوم العاشر من يونيو دوري التحدي في الأبيض.
ويتوقع أن يتم الحسم عبر التمرير من أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال الموسم الكروي لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي.
من جهة أخرى، تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطابين من الاتحادين، الدولي (فيفا)، والقاري (كاف) يطلب إرسال شهادات بنكية لحسابات الاتحاد في البنوك، وذلك في إطار السياسات الجديدة في الحوسبة المالية المفروضة من جانب المنظومة الدولية على الاتحادات الوطنية
شبكة الشروق