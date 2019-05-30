وفد الطرق الصوفية يؤكد ثقته في تجاوز المجلس العسكري للظرف الذي تمر به البلاد

اكد وفد مشائخ الطرق الصوفية ثقته في حكمة المجلس العسكري لتجاوز الظرف التاريخي الذي يمر به السودان بوصفه الضامن للأمن والإستقرار بالبلاد .
ودعا الوفد خلال لقائه نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول *محمد حمدان دقلو* ، بالقصر الجمهوري ظهر اليوم ، الى ضرورة توافق كافة مكونات البلاد السياسية والمجتمعية دون اقصاء على كيفية ادارة البلاد خلال الفترة الانتقالية .
واشاد الوفد بانحياز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخري الى الشعب لتحقيق رغباته وتطلعاته نحو التغيير وحياة العدالة والكرامة .
إعلام المجلس العسكري الإنتقالي 30 مايو 2019 م