كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > وفد الطرق الصوفية يؤكد ثقته في تجاوز المجلس العسكري للظرف الذي تمر به البلاد
الأقسام :

سياسية

2019/05/31

2019/05/31


وفد الطرق الصوفية يؤكد ثقته في تجاوز المجلس العسكري للظرف الذي تمر به البلاد



شارك الموضوع :

اكد وفد مشائخ الطرق الصوفية ثقته في حكمة المجلس العسكري لتجاوز الظرف التاريخي الذي يمر به السودان بوصفه الضامن للأمن والإستقرار بالبلاد .

ودعا الوفد خلال لقائه نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول *محمد حمدان دقلو* ، بالقصر الجمهوري ظهر اليوم ، الى ضرورة توافق كافة مكونات البلاد السياسية والمجتمعية دون اقصاء على كيفية ادارة البلاد خلال الفترة الانتقالية .

واشاد الوفد بانحياز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخري الى الشعب لتحقيق رغباته وتطلعاته نحو التغيير وحياة العدالة والكرامة .

إعلام المجلس العسكري الإنتقالي 30 مايو 2019 م

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.