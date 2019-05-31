“محمد حمدان” يبعث برسالة شكر وتقدير لولي عهد السعودية “محمد بن سلمان”

بعث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو برسالة شكر وتقدير لولي عهد خادم الحرمين الشريفين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز .
وعبر الفريق اول محمد حمدان دقلو في رسالته عن خالص شكره وتقديره باسم المجلس وشعب السودان على حسن الاستقبال وكريم الوفاده خلال زيارته للمملكة مؤخراً .
وثمن عالياً ما قدمته حكومة المملكة من دعم وتسهيلات لتحقيق الاستقرار في السودان تاكيدأ لعمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين .
ودعا نائب رئيس المجلس العسكري في رسالته ان يسبغ الله تعالى على قيادة المملكة نعمة الصحة وموفور العافية، وعلى ارض الحرمين الشريفين دوام الأمن والامان وعلى شعبها الشقيق التقدم والازدهار .
الخرطوم 30-5-2019م (سونا)