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سياسية

2019/05/31

2019/05/31


“محمد حمدان” يبعث برسالة شكر وتقدير لولي عهد السعودية “محمد بن سلمان”



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بعث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو برسالة شكر وتقدير لولي عهد خادم الحرمين الشريفين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز .

وعبر الفريق اول محمد حمدان دقلو في رسالته عن خالص شكره وتقديره باسم المجلس وشعب السودان على حسن الاستقبال وكريم الوفاده خلال زيارته للمملكة مؤخراً .

وثمن عالياً ما قدمته حكومة المملكة من دعم وتسهيلات لتحقيق الاستقرار في السودان تاكيدأ لعمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين .

ودعا نائب رئيس المجلس العسكري في رسالته ان يسبغ الله تعالى على قيادة المملكة نعمة الصحة وموفور العافية، وعلى ارض الحرمين الشريفين دوام الأمن والامان وعلى شعبها الشقيق التقدم والازدهار .

الخرطوم 30-5-2019م (سونا)

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