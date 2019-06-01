البرهان: نقود حواراً لتشكيل الحكومة الانتقالية

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن المجلس العسكري الانتقالي تعهد بتسليم السلطة للشعب بعد فترة انتقالية محدودة تشهد نهايتها انتخابات نزيهة وشفافة تتاح من خلالها المشاركة لكل مكونات الشعب وقواه السياسية.
وأوضح البرهان في خطابه أمام القمة العربية الطارئة التي انعقدت بمكة المكرمة حسب صحيفة السوداني، أن استجابة القوات المسلحة لمطالب الشعب بالتدخل وانحيازها لثورته السلمية، جاء من أجل بناء سودان تسوده الحرية والعدل والسلام وينعم شعبه بالديمقراطية ويرسخ فيه حكم القانون، مشيراً أن المجلس العسكري يقود في الوقت الراهن حواراً بناءً مع القوى السياسية لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
الخرطوم (كوش نيوز)