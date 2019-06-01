السودان: ندعم السعودية والإمارات ضد الأعمال العدائية

جدد السودان وقوفه واصطفافه مع أشقائه في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضد التهديدات التي استهدفتهما في كل من منطقتي الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر ووصفها بالتهديدات والتصرفات غير المسؤولة.
وقال رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمام القمة العربية بمكة المكرمة، إن القادة العرب يجتمعون في تلك القمة الطارئة وقد وقعت “تهديدات وتصرفات غير مسؤولة، تستهدف أمن واستقرار منطقتنا العربية وبخاصة الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر”، وأنها طالت المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية الشقيقة مستهدفة السفن وخطوط النقل وأمن الحرمين.
وشدد البرهان: “نحن ندين تلك الاعتداءات والتهديدات ونؤكد وقوفنا إلى جانب الأشقاء في الخليج والاصطفاف إلى جانبهم في مواجهة هذه الأعمال العدائية أياً كان مصدرها، كما نؤكد تأييدنا لجميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها الأشقاء لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ودعا البرهان القمة إلى الخروج بقرار صريح يمنع تكرار تلك الاعتداءات، مؤكداً أن السودان منذ بداية الأزمة اليمنية ظل يقف مع الحكومة الشرعية وسيظل جزءاً أصيلاً في التحالف العربي الذي يعمل على استعادة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وفي الوقت ذاته يدعو إلى استئناف الحوار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة وسيادة اليمن وحقن دماء أبنائه استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
صحيفة السوداني