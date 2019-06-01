الخارجية تكشف عن إستدعاء السفير السوداني بقطر

أعلنت وزارة الخارجية السودانية السبت أنها استدعت سفيرها في قطر لأجل التشاور وسيعود إلى الدوحة لمواصلة عمله.
وكانت أنباء مجهولة المصدر جرى تداولها بكثافة خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب الخرطوم لسفيرها في الدوحة.
وجرى تداول الأنباء بعد ساعات من أغلاق السلطات السودانية الخميس مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم بعد سحب ترخيصها دون توضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، السبت إن سفير السودان لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد، قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور وسيغادر السفير إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة.
باج نيوز