مدير الشرطة يقف على تفويج المركبات السفرية

وقف المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة (حقوقى) عادل محمد أحمد بشائر اليوم على سير مشروع تفويج المركبات السفرية بالطريق القومي الخرطوم مدني بحضور مدير الادارة العامة للمرور ومدراء الادارات ومدير مرور ولاية الجزيرة .
وجدد المدير العام لقوات الشرطة الحرص على حفظ أرواح وممتلكات المواطنين عبر الانتشار الواسع لمنسوبي شرطة المرور بكافة طرق المرور السريع تحقيقا للسلامة المرورية ، مشيدا بمشروع تفويج المركبات الذي درجت ادارة المرور على قيامه كل عام والذى يهدف الى توصيل المواطنين الى ذويهم بسلام ، داعيا السائقين للالتزام الكامل بتوجيهات رجل المرور وعدم استخدام السرعة الزائدة التى تتسبب في حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء ، مؤكدا دعم رئاسة قوات الشرطة لكل برامج المرور التقنية التي تعنى بتحقيق السلامة المرورية وان يكون العام الحالي بلا حوادث . من جانبه أوضح اللواء شرطة طارق عطا علي مدير الادارة العامة للمرور اكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية لمشروع تفويج المركبات الذي شهد اليوم تشريف المدير العام للشرطة الذي اطمأن على تنفيذ المشروع ومخاطبته للمواطنين بأن شرطة المرور تستهدف سلامتهم وضمان وصولهم بسلام، كاشفا عن تفويج اكثر من مليون شخص عبر(244) فوج لكافة الولايات ، فيما سيكون التفويج العكسي عقب عطلة العيد مباشرة.
سونا