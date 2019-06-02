السودان .. 16 مليون من الفقراء يتلقون خدمات التأمين الصحي

كشف الصندوق القومى للتأمين الصحى عن جهوده الحثيثة لاستكمال تغطية كل الفقراء في البلاد، موضحا أن عدد 16.586.352 مشترك من الفقراء يتلقون خدمات التأمين الصحي بتمويل من الدولة ومؤسسات الضمان الاجتماعي وذلك عبر الدعم المباشر من وزارة المالية الاتحادية وديوان الزكاة الاتحادي وفروعه الولائية وحكومات الولايات والمنظمات والخيرين عبر مشروعات المسؤولية الاجتماعية والايادي البيضاء.
وقال الأستاذ محمد عبد عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للتغطية السكانية المكلف بالصندوق القومى للتأمين الصحي إن هذا العدد من الفقراء عبارة عن 3811357 اسرة يمثلون حوالى 88.7% من جملة الفقراء في السودان حسب الإحصاءات المعتمدة .
وأكد فى تصريح صحفي برئاسة الصندوق بالخرطوم اليوم أن هذه الجهود تأتي انفاذا لاستراتيجية الصندوق في تحقيق التغطية الشاملة بنهاية العام 2020م وأضاف قائلا أن هذا العمل ما زال متواصلا باعتماد وزارة المالية الاتحادية لتغطية مليون أسرة اضافية ضمن خطة العام 2019م.
وأشار الى أن هذه الأسر يجري تغطيتها بناء على توزيع العدد على جميع الولايات مع تزويد فروع الصندوق بالولايات بموجهات واضحة ومحددة للوصول للأسر المستهدفة بمشاركة الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات الرعاية الاجتماعية الولائية وفروع ديوان الزكاة وقيادات ورؤساء مجالس الاشخاص ذوي الاعاقة والارامل والايتام والائمة والدعاة عبر اللجان القاعدية للزكاة ويجري ذلك بالإشراف المباشر لولاة الولايات المكلفين .
الخرطوم 2-6-2019م (سونا)