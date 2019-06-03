الجزيرة تكمل صرف المرتبات ومنحة العيد للعاملين

أعلنت الأستاذة إخلاص حسين المدير العام المكلفة لوزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة عن إكتمال عمليات صرف المرتبات والفروقات لجميع العاملين بالوزارات والمحليات بالولاية لشهر مايو إضافة لصرف منحة عيد الفطر المبارك وأكدت إخلاص في تصريح لسونا أن عمليات الصرف إنطلقت في ٢٠ من شهر مايو المنصرم وذلك حسب توجيهات المجلس العسكري الإنتقالي بصرف المرتبات ومنحه العيد للعاملين بالدولة مبكرا وقطعت المدير العام لوزارة المالية والإقتصاد بإستقرار الإمداد اليومي من دقيق المخابز والمواد البترولية بالولاية خلال الفترة السابقة وأكدت ان وزارتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كونت عدد من اللجان للمتابعة وتوزيع المواد المدعومة بالولاية خلال عطلة عيد الفطر المبارك لضمان الإستقرار والوفرة .
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