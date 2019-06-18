الأخبار > سياسية > التقديم للحج بالهاتف والرسائل النصية
الأقسام :

سياسية

2019/06/18

2019/06/18


التقديم للحج بالهاتف والرسائل النصية



شارك الموضوع :

أفلحت إدارة الحج والعمرة في تجاوز مشكلة عدم توفر الإنترنت في التقديم للحج للعام الحالي، وذلك باستخدام الهاتف والرسائل النصية في التقديم، بجانب استخدام المراكز الحكومية التي تتوفر فيها خدمات الإنترنت خاصة للولايات، وانطلقت عملية التقديم للحج بمقر الإدارة العامة للحج والعمرة أمس، بجميع ولايات البلاد، وشهد بداية عملية التقديم الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف أبوبكر عثمان، وتحدث أبوبكر عبر الهاتف مع أول المقدمين من المواطنين، وهو إبراهيم عبدالله محمد، من ولاية شمال دارفور مهنئاً له بتدشين التقديم.

الخرطوم :آخرلحظة

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.