التقديم للحج بالهاتف والرسائل النصية

أفلحت إدارة الحج والعمرة في تجاوز مشكلة عدم توفر الإنترنت في التقديم للحج للعام الحالي، وذلك باستخدام الهاتف والرسائل النصية في التقديم، بجانب استخدام المراكز الحكومية التي تتوفر فيها خدمات الإنترنت خاصة للولايات، وانطلقت عملية التقديم للحج بمقر الإدارة العامة للحج والعمرة أمس، بجميع ولايات البلاد، وشهد بداية عملية التقديم الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف أبوبكر عثمان، وتحدث أبوبكر عبر الهاتف مع أول المقدمين من المواطنين، وهو إبراهيم عبدالله محمد، من ولاية شمال دارفور مهنئاً له بتدشين التقديم.
الخرطوم :آخرلحظة