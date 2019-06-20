لجنة “بلاغات البشير” تستعين بكاميرات وفنيين في قضية “مقتل المُتظاهرين”

كَشَفَت مصادر موثوقة، أنّ اللجنة العُليا للإشراف على البلاغات المُدوّنة في مُواجهة الرئيس السابق عمر البشير المُتعلِّقة بقتل المُتظاهرين، استجوبت عدداً من الشهود في البلاغ، من بينهم مُستشفى “رويال كير” بضاحية بُرِّي لاستقبالها حالات الإصابات بالمنطقة.
وأبلغت مصادر (الصيحة) أمس بأنّ اللجنة استندت في تحرياتها وتحقيقاتها على كاميرات التصوير وفنيين مُختصين، بغرض مراجعة الفيديوهات وتحويلها إلى صورٍ للتّأكُّد من الذين أطلقوا الرصاص ضد المتظاهرين، وقالت المصادر إنّ النيابة العامّة وجّهت تُهمة الاشتراك الجنائي في قتل المُتظاهرين للبشير، على خلفية مَقتل الطبيب بابكر عبد الحميد الذي توفي إثر إصابات في الظهر باستخدام بندقية من نوع “خرطوش” أثناء موكب 19 يناير الذي دَعت إليه كيانات نقابية وقوى مُعارضة للمُطالبة برحيل النَّظام السَّابق.
وكانت اللجنة، استجوبت البشير بسجن كوبر حول البَـــلاغ المدوّن في مُواجهته بتُهمة الاشتراك الجنائي في قتل المُتظاهرين .
الخرطوم (صحيفة الصيحة)