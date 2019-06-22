برطم يدعو “العسكري” لتجاوز “الحرية والتغيير” إذا واصلت التعنت

دعا رئيس كتلة المستقلين في البرلمان السابق أبو القاسم برطم، المجلس العسكري الانتقالي لتجاوز “قوى إعلان الحرية والتغيير” إذا واصلت التعنت، وقال إنه أذا كانت ستعيق الحل بتعنتها الحالي فعلى “العسكري” أن يتجاوزهم.
وأكد برطم حسب صحيفة الصيحة أمس، رفضهم الواضح لأي اتفاق أحادي بين “العسكري” و”الحرية والتغيير”، وقال إن الثورة ليست ملكاً لهما، وإنما شاركت فيها كل قطاعات الشعب السوداني، وأضاف أن المستقلين كانوا وقود الثورة وكل الشهداء من المستقلين، وتابع: “نرفض سرقة الثورة من أي حزب سياسي”، وكشف برطم أنهم قادوا عدداً من المبادرات من أجل إيجاد حل داخلي.
وقال إن “قوى الحرية والتغيير” متعنتة في الحل وتريد إقصاء الآخرين، وتقف أمام كل الحلول والمبادرات، واعتبر أن “الحرية والتغيير” تريد إعادة النظام الاستبدادي بالاحتكار وإقصاء الآخرين وبث الكراهية، وأكد أنه أمر مرفوض، ووصفه بأنه منهج إقصائي وسيدعو للهاوية، وأشار إلى أن واحدة من قواعدهم هي “يا سودان حقنا ده، يا لا سودان”، ووصفه بأنه منطق غريب، ودعا العقلاء والحكماء في “الحرية والتغيير” لمراعاة مصلحة البلد، ونوه إلى أن المطلوب الاتفاق على فترة انتقالية، وأشار إلى أن البلاد بدون حكومة لقرابة الـ(80) يوماً.
الخرطوم (كوش نيوز)