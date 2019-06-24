لجان المقاومة بالصحافة تستنكر منع ندوة جماهيرية

استنكرت لجان المقاومة والتغيير في حي الصحافة جنوب الخرطوم، بما قامت به السلطات الأمنية بمعنها من قيام ندوة جماهيرية بخصوص الوضع الراهن كان من المفترض أن تتحدث فيها قيادات بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأشارت اللجان في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، إلى أن السلطات الأمنية قامت بتطويق نادي مربع (23) بقوة تزيد عن (30) عربة (تاتشر) وان السلطات تعللت بأن الندوة كانت تفتقد لتصريح رسمي من الجهات المعنية.
وذكر البيان أنه تم تحويل المكان الى ميدان الشهيد محجوب بالصحافة مربع (40) وأقيمت الندوة قبل أن تداهم مجدداً القوات الأمنية المكان وتعتدي بالضرب على بعض الشباب بالعصي. ورأت لجان المقاومة بالصحافة أن السلطات الأمنية انتهجت ذات المنهج الذي سار عليه النظام المخلوع بتعتيم الإعلام وتكميم الأفواه وتصييق الحريات. وشددت اللجان على إيمانهم بالثورة ووحدة الصف لتحقيق كافة المطالب.
الخرطوم: محمد الأقرع
صحيفة الجريدة