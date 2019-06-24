(192) مليار جنيه خسائر الخرطوم في الأحداث الأخيرة

كشف ممثل وزارة البنى التحتية في اللجنة التي كوّنها المجلس العسكري لتقدير خسائر التفلّتات الأمنية، التيجاني يعقوب، أن خسائر وزارة البنى التحتية بالعاصمة الخرطوم، تمثلت في أضرار بالإنترلوك والبلاط والأسفلت وإشارات المرور ومعدات السلامة المرورية والاستوبات وأعمدة وكيبلات الإنارة و(الترتوارات)، وأوضح أن تقديرات الخسائر بلغت (192) مليون جنيه.
وقال يعقوب لـ (الصيحة) أمس، إنهم خاطبوا الأمين العام لولاية الخرطوم بتقديرات الخسائر لرفعها للجنة التي كوّنها المجلس العسكري برئاسة قائد البحرية الفريق أول محمد سيد أحمد المرزوقي، وأضاف أنهم عقدوا أربعة اجتماعات ناقشوا خلالها حجم الخسائر في كل ولايات السودان خاصة “البحر الأحمر، نهر النيل- عطبرة، القضارف والجزيرة- مدني”.
محيي الدين شجر