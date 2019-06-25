رسالة من أفورقي للبرهان

بعث الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، رسالة لرئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان، في المرحلة الانتقالية، نقلها له وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، الذي يزور البلاد حالياً.
والتقى البرهان بمكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة أمس وزير الخارجية الإريتري والوفد المرافق له.
وأوضح مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية، إيماني قبراب، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن وزير الخارجية الإريتري جاء حاملاً رسالة من الرئيس الإريتري لرئيس المجلس العسكري، تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية ودور المجلس في هذه المرحلة.
وقال قبراب إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضاياه، وأضاف: “ونحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان”.
ولفت قبراب إلى أن التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح باباً واسعاً لتطوير علاقات البلدين، باعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة.
السوداني