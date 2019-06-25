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سياسية

2019/06/25

2019/06/25


الخرطوم تعلن تضامنها الكامل مع إثيوبيا ضد الانقلاب


المقرن - السودان - الخرطوم

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أكد السودان تضامنه مع جمهورية إثيوبيا ووقوفه ضد أي محاولة لتهديد استقرارها والتجربة الديمقراطية بها والتعايش السلمي بين مكونات الشعب الإثيوبي الذي يميز ذلك القطر الشقيق .وأدان رئيس بعثة السودان بأديس أبابا السفير “أنس الطيب الجيلاني” خلال اللقاء الذي نظمته الخارجية الإثيوبية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها أمس، المحاولة الانقلابية الفاشلة في إقليم أمهرا والتي نتج عنها مقتل حاكم الإقليم وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية بالإقليم إلى جانب مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي بأديس أبابا.

 

.ونقل السفير، تعازي السودان للقيادة والشعب الإثيوبيين في فقدان عدد من كبار المسؤولين والقيادات نتيجة هذه المحاولة.وأعربت وزارة الخارجية عن ثقتها في قدرة إثيوبيا على تجاوز هذه الظروف ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية في ربوعها وبما يسهم إيجاباً في الاستقرار والسلام والتنمية بالإقليم باعتبار أن ذلك كل لا يتجزأ.

المجهر

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