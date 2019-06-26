ضبط أسلحة وذخائر في طريقها لشرق النيل

تمكنت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر محملة في عربة كانت في طريقها إلى محلية شرق النيل بولاية الخرطوم وسهول البطانة، حيث تم إحضارها من ولايات كردفان.
وقال رئيس دائرة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء أمن عبد القادر حسان بحسب “الشروق”، إن قوة تابعة للجهاز نجحت في القبض على العربة التي استخدمت لتهريب السلاح وهي شحنة من أسلحة القرنوف والكلاشنكوف وكمية من الذخائر.
وأكد حسان جاهزية جهاز الأمن والمخابرات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة المواطنين ومحاربة كل شكال الجريمة المنظمة من تجارة البشر وتهريب السلاح.
وامتدح التنسيق بين جهاز الأمن والمنظومة الأمنية والعسكرية بالبلاد، وطالب المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة في مناطقهم خدمة لأمن السودان.
السودانى