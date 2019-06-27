والي الخرطوم يوجه بإعادة العاصمة لمظهرها السابق

وجه والي ولاية الخرطوم المكلف، الفريق أحمد عابدون، بالعمل الفوري على إعادة العاصمة لمظهرها السابق من خلال نظافة الشوارع وإعادتها إلى طبيعتها وفقاً للإمكانيات المتاحة وتسخيرها لذلك، والعمل على توفير العمالة الكافية للقيام بالعمل والاستفادة من الآليات الموجودة.
وشدد عابدون خلال لقائه المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات ومدير عام هيئة الطرق والجسور بالولاية، وأمين عام المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، ومدير هيئة نظافة ولاية الخرطوم، على التركيز على نظافة المصارف لمجابهة فصل الخريف وتسريع ملف النظافة وإزالة التلوث البصري وتكدس الأوساخ خاصة الشوارع الرئيسية.
صحيفة السوداني